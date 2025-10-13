Мошенники начали использовать новый метод запугивания граждан
Телефонные мошенники нашли новый способ обмана. Они создают ники в Telegram, имитируя номера правоохранительных органов. Об этом рассказал технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов на форуме «Финополис», пишет РИА Новости.
Злоумышленники звонят жертвам и задают вопросы, чтобы запутать их. Например, они спрашивают: «Вы понимаете, кто вам позвонит?» или «Вы видите номер на экране?». На самом деле это не номер телефона, а ник в мессенджере. Мошенники предлагают проверить его в браузере, чтобы создать видимость легитимности.
После этого начинается психологическое давление. Жертве сообщают о якобы совершенном правонарушении, связанном с переводом денег. Затем аферисты отправляют PDF-файл с ложной информацией о деле. Они пытаются убедить человека, что перевод денег сделал сотрудник банка.
В конечном итоге злоумышленники требуют отправить деньги на «безопасный» счет. Если жертва поддается манипуляциям, она теряет свои финансы. Эксперт призывает быть внимательными и не доверять незнакомцам, особенно если они используют тактики запугивания.
