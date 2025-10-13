Мошенники начали использовать новый метод запугивания граждан

13 октября 2025, 07:30

Мошенники в Telegram стали указывать номера силовых органов в качестве ника

Фото: iStock/welcomia

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана. Они создают ники в Telegram, имитируя номера правоохранительных органов. Об этом рассказал технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов на форуме «Финополис», пишет РИА Новости.