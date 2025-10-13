Стало известно, что лекарства могут стать причиной ДТП
Адвокат Ольга Степанова предупредила о рисках вождения после приема лекарств, влияющих на центральную нервную систему.
В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что более 200 препаратов могут ухудшить скорость реакции, внимание и координацию.
Министерство здравоохранения включило в список запрещенных для водителей психотропные и седативные средства, а также некоторые противоаллергические препараты и обезболивающие. Даже небольшое количество этилового спирта в лекарствах может привести к серьезным последствиям.
Степанова подчеркнула, что управление автомобилем под воздействием таких препаратов может повлечь административную ответственность. В случае ДТП с тяжкими последствиями возможна уголовная.
