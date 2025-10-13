Выяснилось, когда в России заработают лимиты на число банковских карт
Депутат Аксаков: Лимиты на число банковских карт могут заработать с декабря 2025 года
С декабря 2025 года в России могут ввести ограничения на количество банковских карт для одного человека. Об этом газете «Известия» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Инициатива предполагает лимит не более пяти карт в одном банке и не более двадцати карт суммарно во всех кредитных организациях. Ранее количество карт собирались «урезать» до десяти, но от этого варианта отказались.
Параллельно планируется запустить специальный онлайн-сервис для отслеживания клиентами всех выпущенных карт. Это должно повысить прозрачность финансовых операций.
Россиянам напомнили об изменениях в оплате ЖКУ с марта
«Известия» пишут, что новые меры направлены на борьбу с кибермошенничеством, в частности с деятельностью так называемых дропперов. Они выполняют роль посредников в преступных схемах за вознаграждение.
Обычно дропперы предоставляют аферистам доступ к своим банковским счетам, чтобы мошенники могли через них обналичить похищенные средства.
Введение лимита на количество карт упростит банкам процесс мониторинга транзакций и поможет быстрее выявлять подозрительную деятельность.