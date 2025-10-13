Выяснилось, когда в России заработают лимиты на число банковских карт

13 октября 2025, 03:39

Депутат Аксаков: Лимиты на число банковских карт могут заработать с декабря 2025 года

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

С декабря 2025 года в России могут ввести ограничения на количество банковских карт для одного человека. Об этом газете «Известия» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.





Инициатива предполагает лимит не более пяти карт в одном банке и не более двадцати карт суммарно во всех кредитных организациях. Ранее количество карт собирались «урезать» до десяти, но от этого варианта отказались.



Параллельно планируется запустить специальный онлайн-сервис для отслеживания клиентами всех выпущенных карт. Это должно повысить прозрачность финансовых операций.



