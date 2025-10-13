Россиянам напомнили об изменениях в оплате ЖКУ с марта

13 октября 2025, 03:45

Моисеев: Изменения в оплате ЖКУ с 1 марта 2026 года связаны с зарплатой россиян

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Перенос срока оплаты ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца связан с удобством граждан, которые часто получают зарплату в этот период. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.





Он пояснил, что изначально в проекте закона не предусматривалось изменение срока оплаты ЖКХ. Эта норма появилась ко второму чтению.





«Суть следующая: действующая норма — оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменён решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом», — сказал Моисеев.