Россиянам напомнили об изменениях в оплате ЖКУ с марта
Моисеев: Изменения в оплате ЖКУ с 1 марта 2026 года связаны с зарплатой россиян
Перенос срока оплаты ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца связан с удобством граждан, которые часто получают зарплату в этот период. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
Он пояснил, что изначально в проекте закона не предусматривалось изменение срока оплаты ЖКХ. Эта норма появилась ко второму чтению.
«Суть следующая: действующая норма — оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменён решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом», — сказал Моисеев.
Однако после 1 марта 2026 года крайний срок оплаты сдвинется на 15 число месяца. При этом его нельзя будет изменить, как это делалось раньше. Ожидается, что нововведение снизит количество непреднамеренных просрочек среди добросовестных плательщиков и даст гражданам больше времени для пересчета спорных платежей.
Также с весны поменяется дата предоставления квитанций за ЖКХ: теперь люди станут получать их до 5-го числа месяца.
