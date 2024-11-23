Мошенники начали использовать новую схему для кражи данных через Telegram

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Мошенники начали реализовывать новую схему кражи данных через мессенджер Telegram, отправляя сообщения с вредоносной программой. Об этом РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
По словам эксперта, пользователи Telegram начали получать сообщения от неизвестных контактов с вопросом: «Это ты на фото?». Примечательно, что в таких сообщениях само фото не видно, оно выглядит как файл и имеет расширение APK.
Храпунова пояснила, что после его скачивания на телефон потенциальной жертвы устанавливается вредоносная программа, благодаря чему мошенники могут получить доступ к личным данным. Эксперт добавила, что фотографии не могут иметь расширение APK. Такой формат встречается у вредоносных программ, заключила Храпунова.
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