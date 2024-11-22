В ЛНР подростки по заказу аферистов обманули 90 пенсионеров на 40 млн рублей

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) 13 подростков по заказу аферистов обманули свыше 90 пенсионеров на общую сумму 40 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Региональная прокуратура сообщила, что мошенники размещали в интернете объявления с предложением заработать на операциях по обналичиванию денег. К работе им удалось привлечь 13 подростков, которым предложили обзванивать пожилых людей и представляться сотрудниками правоохранительных органов.
Подростки согласились на такую работу. Они звонили пенсионерам и говорили, что их родственник якобы устроил ДТП. Чтобы решить дело без лишних проблем и откупить «родственника» от уголовного преследования, им предлагали заплатить определённую сумму. После этого жертвы снимали деньги в банкоматах и переводили на счета аферистов. Таким образом злоумышленники обманули более 90 жителей республики и получили 40 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова