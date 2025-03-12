Пенсию россиян с определенным трудовым стажем предложили увеличить

Фото: iStock/mars58
Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат лоббировать законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам с трудовым стажем от 30 лет и выше. Инициатива предполагает доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости.
В июне прошлого года фракция ЛДПР уже вносила аналогичный законопроект, но он был отклонён Госдумой. Несмотря на это, Слуцкий подчеркнул, что вопрос остаётся приоритетным для партии, так как пожилые граждане, по его мнению, заслуживают достойной жизни после десятилетий труда.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по демографической и семейной политике назвала недопустимый вопрос от работодателей к женщинам при трудоустройстве.
Читайте также:
«Ты не походишь на отца»: Мусульманский транс* обозвал Христа женщиной и попал в тюрьму
«Мы будем на свадьбе»: Николаева ответила Волочковой
«Наркотики свели в могилу»: Южнокорейский певец Хвисон умер в 43 года, не рассчитав дозу
*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
«Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно. Благодаря созданному ими заделу прочности мы пережили ужасное время перестройки и 2000-е», — подчеркнул Слуцкий.Лидер ЛДПР добавил, что предлагаемая выплата поможет улучшить качество жизни пенсионеров. По его словам, счастье детей и стариков — ключевой показатель справедливого государства, и Россия пока не соответствует этим стандартам в полной мере.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по демографической и семейной политике назвала недопустимый вопрос от работодателей к женщинам при трудоустройстве.
Читайте также:
«Ты не походишь на отца»: Мусульманский транс* обозвал Христа женщиной и попал в тюрьму
«Мы будем на свадьбе»: Николаева ответила Волочковой
«Наркотики свели в могилу»: Южнокорейский певец Хвисон умер в 43 года, не рассчитав дозу
*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Мария Моисеева