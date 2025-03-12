Пенсию россиян с определенным трудовым стажем предложили увеличить

Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат лоббировать законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам с трудовым стажем от 30 лет и выше. Инициатива предполагает доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости.