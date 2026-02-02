Мошенники начали использовать схему с кэшбеком для обмана россиян

02 февраля 2026, 04:20

РИА Новости: мошенники рассылают фишинговые ссылки с «кешбэком» за покупки

Фото: iStock/Techa Tungateja

В феврале активизировались мошенники, рассылающие россиянам через мессенджеры ссылки с якобы кешбэком за онлайн‑покупки. Злоумышленники маскируют их под выгодные предложения от маркетплейсов.





Как пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов платформы «Мошеловка» Народного фронта, жертве приходит сообщение, имитирующее официальное уведомление от популярного маркетплейса. Пример текста: «Вы получаете 15 % кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля».



При переходе по ссылке пользователь попадает на сайт‑клон, который копирует дизайн личного кабинета маркетплейса или банка‑партнёра. После попытки «войти» в аккаунт злоумышленники получают доступ к персональным данным.



Основная цель мошенников — активные покупатели на маркетплейсах. Февраль выбрали не случайно, так как в это время площадки традиционно запускают акции и кешбэк‑программы после новогодних распродаж. Преступники эксплуатируют этот факт, чтобы придать своим сообщениям видимость легитимности.



«Акции и бонусы от маркетплейсов всегда отображаются внутри их официальных приложений и на сайтах», — резюмировали специалисты.