Анастасия Решетова призналась, что набрала несколько килограммов

28 июля 2026, 23:51

Решетова рассказала, почему отказалась от строгих ограничений в питании

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Анастасия Решетова откровенно рассказала подписчикам об изменениях в своём образе жизни. 30-летняя модель призналась, что сейчас не придерживается жёстких правил питания и заметила изменения в фигуре.





В личном блоге Решетова ответила на вопрос о том, ест ли она хлеб. По словам Анастасии, мучные продукты снова появились в её рационе, однако от сладкого она по-прежнему старается отказываться.





«Потому что сахар — это всё же вред не только фигуре, но и здоровью. Также сейчас я не тренируюсь и не особо слежу за весом. По виду и ощущениям я набрала несколько килограммов», — поделилась модель.