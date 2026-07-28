Анастасия Решетова призналась, что набрала несколько килограммов
Решетова рассказала, почему отказалась от строгих ограничений в питании
Анастасия Решетова откровенно рассказала подписчикам об изменениях в своём образе жизни. 30-летняя модель призналась, что сейчас не придерживается жёстких правил питания и заметила изменения в фигуре.
В личном блоге Решетова ответила на вопрос о том, ест ли она хлеб. По словам Анастасии, мучные продукты снова появились в её рационе, однако от сладкого она по-прежнему старается отказываться.
«Потому что сахар — это всё же вред не только фигуре, но и здоровью. Также сейчас я не тренируюсь и не особо слежу за весом. По виду и ощущениям я набрала несколько килограммов», — поделилась модель.Решетова отметила, что сейчас не зацикливается на цифрах на весах и позволяет себе больше расслабиться. Ранее модель также рассказывала о своём отношении к косметическим процедурам и призывала подписчиков не сравнивать себя с другими, отмечая, что внешность во многом зависит от генетики.