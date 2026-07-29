В российском регионе спасатели сняли cемью и пенсионерку с застрявшего колеса обозрения

29 июля 2026, 00:46

В Рыбинске спасатели сняли семью и пенсионерку с застрявшего колеса обозрения

Фото: кадр видео из канала в MAX «МЧС Ярославской области»/@id7604071046_gos

В Волжском парке Рыбинска спасатели сняли пять человек с застрявшего колеса обозрения. Все граждане остались живы и невредимы, сообщили в канале «МЧС Ярославской области» на платформе MAX.