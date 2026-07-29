В российском регионе спасатели сняли cемью и пенсионерку с застрявшего колеса обозрения
В Волжском парке Рыбинска спасатели сняли пять человек с застрявшего колеса обозрения. Все граждане остались живы и невредимы, сообщили в канале «МЧС Ярославской области» на платформе MAX.
Инцидент произошёл вчера вечером. Механизм аттракциона остановился, и несколько кабинок с посетителями «замерзли» на разной высоте. До прибытия пожарных электрики пытались запустить колесо обозрения, но успеха не добились.
Когда приехали спасатели, они решили применить автолестницу с люлькой. С высоты около 12–15 метров сняли пожилую женщину, а с 35-метровой отметки – семью из четырёх человек: мужчину, женщину и двоих малолетних детей. Всего в операции участвовали 13 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.
Ранее «Радио 1» передавало, что чемпион России 2018 и 2024 годов в беге на марафонскую дистанцию Алексей Реунков попал в аварию во время велосипедной прогулки. Спортсмен получил перелом остистых отростков позвонков, ушиб лёгкого и повреждение колена. Подробности читайте здесь.
Читайте также: