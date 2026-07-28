Александра Трусова заинтриговала поклонников загадочным заявлением
Фигуристка Александра Трусова пообещала раскрыть новую грань своей личности
Александра Трусова опубликовала загадочное сообщение, которое сразу вызвало обсуждения среди поклонников.
В своём Telegram-канале фигуристка намекнула, что совсем скоро поделится важной новостью.
«Внутри каждого из нас множество граней. Одну из своих я открою завтра в 19:00», — написала спортсменка.О чём именно идёт речь, Трусова не уточнила, оставив подписчиков строить самые разные догадки. Одни предполагают, что фигуристка готовит новый творческий проект, другие считают, что речь может идти о возвращении на лёд или запуске собственного дела.
Ранее Александра уже анонсировала новую произвольную программу, вдохновлённую сериалом «Очень странные дела». Напомним, в августе спортсменка впервые стала мамой — у неё и её супруга, фигуриста Макара Игнатова, родился сын Михаил.