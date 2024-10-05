Мошенники начали обманывать россиян от лица служб доставки

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Мошенники изыскивают всё новые способы для того, чтобы вытянуть деньги у доверчивых либо недостаточно подготовленных пользователей. Теперь аферисты часто обманывают пользователей от лица служб доставки.
Чаще всего для своих комбинаций злоумышленники используют названия известных сервисов: СДЭК, «Сбермаркет», «Яндекс доставку» или Delivery Club, сообщили ТАСС сотрудники Роскачества. Мошенники копируют официальные профили служб доставки, а затем отправляют пользователям сообщение, что заказ скомпонован и готов к отправке.
Чтобы узнать подробности условий доставки или отследить заказ, предлагается пройти по фишинговой ссылке. Затем жулики просят ввести личные данные: номер карты, имя пользователя, пароль от онлайн-банка. В результате клиент вместо получения заказа лишается денег.
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Александр Бойцов