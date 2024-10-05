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Мошенники начали обманывать россиян от лица служб доставки

05 октября 2024, 10:56
Фото: istockphoto/nevodka

Фото: istockphoto/nevodka

Мошенники изыскивают всё новые способы для того, чтобы вытянуть деньги у доверчивых либо недостаточно подготовленных пользователей. Теперь аферисты часто обманывают пользователей от лица служб доставки.


Чаще всего для своих комбинаций злоумышленники используют названия известных сервисов: СДЭК, «Сбермаркет», «Яндекс доставку» или Delivery Club, сообщили ТАСС сотрудники Роскачества. Мошенники копируют официальные профили служб доставки, а затем отправляют пользователям сообщение, что заказ скомпонован и готов к отправке.

Чтобы узнать подробности условий доставки или отследить заказ, предлагается пройти по фишинговой ссылке. Затем жулики просят ввести личные данные: номер карты, имя пользователя, пароль от онлайн-банка. В результате клиент вместо получения заказа лишается денег.

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В России ликвидируют Большую российскую энциклопедию
05 октября 2024, 10:40

Фото: iStock/anyaberkut

Правительство России приняло решение ликвидировать Большую российскую энциклопедию. Об этом сообщает издание РБК.
Отмечается, что все сведения, хранящиеся на портале, будут переданы интернет-энциклопедии «Рувики», чтобы усилить её конкурентные преимущества.

Также кабмин собирается выплатить сотрудникам Большой российской энциклопедии задолженность по зарплате. Долги появились в этом году из-за несвоевременных действий руководства по приведению расходов в соответствие с доведённым финансированием.

Ранее, в июле этого года, основатель «Рувики» Владимир Медейко рассказал о планах по запуску монетизации. Также создатели проекта активно взаимодействуют с нейросетями. Так, в этом месяце в «Рувики» появился собственный искусственный интеллект на базе нейросети Yandex GPT.

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У актёра Василия Ливанова остановилось сердце во время операции
У Василия Ливанова остановилось сердце во время операции, он подключен к ИВЛ
05 октября 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

У Народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас он подключён к ИВЛ и находится в реанимации, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 89-летний актёр попал в больницу 29 сентября. Предварительно, у него диагностировали инсульт. Перед госпитализацией его беспокоили слабость, одышка, нарушение речи и постоянные боли.

Врачи экстренно провели операцию, в ходе которой у артиста остановилось сердце. Его оперативно подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжёлое.

Ранее, в августе, Ливанову провели ещё одну операцию по удалению тромба и расширению артерии.

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Депутат Бессараб назвал условие получения более высокой пенсии
Депутат Бессараб: Для получения высокой пенсию нужно получать «белую» зарплату
05 октября 2024, 10:05

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В первую очередь, чтобы получать высокую пенсию, нужно работать официально и получать «белую» зарплату, а не выплаты в конверте, с которых не идёт никаких пенсионных отчислений. Об этом заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В разговоре с изданием «Лента.ру» депутат посоветовала желающим претендовать на высокую пенсию выработать необходимый стаж и получить необходимое количество пенсионных баллов. Также парламентарий напомнила, что сейчас государство предоставляет возможность софинансирования, и ею стоит воспользоваться. Чтобы обезопасить себя, есть смысл отложить пенсионные сбережения. Это даст дополнительно порядка 360 тысяч рублей.

Светлана Бессараб подчеркнула, что на сегодняшний день нет пенсий ниже прожиточного минимума во всех субъектах Российской Федерации. Если такая ситуация встречается, то это, как правило, связано с так называемой теневой занятостью, когда человек не был официально трудоустроен и не выработал необходимый пенсионный стаж, хотя и трудился все эти годы. Поэтому так важны официальное трудоустройство и «белая» зарплата, заключила депутат.

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#пенсия
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На Украине чиновник лёг на кровать и гладил изъятые при обыске пачки долларов
05 октября 2024, 08:39

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

На Украине во время обыска чиновник лёг на кровать и принялся нежно перебирать и поглаживать изъятые пачки денег. При обысках у него и его матери нашли более шести миллионов долларов.
Речь идет об уголовном деле руководительницы медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы и ее сына — руководителя областного управления Пенсионного фонда, сообщает украинское издание «Страна.ua». Следователи установили, что чиновница и её сын обогащались за счёт уклонистов от мобилизации. В её кабинете были обнаружены поддельные медицинские документы, а также списки украинцев с фиктивными диагнозами.



Во время обыска Крупа пыталась выбросить в окно две сумки, набитые долларами. На кадрах видеозаписи, сделанной полицейскими, видно, как её сын лежит на кровати, заваленной пачками купюр, и нежно поглаживает и перебирает их. У семейства обнаружены также большое количество драгоценностей, 30 объектов недвижимости и девять автомобилей.

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#чиновники
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Следственный комитет возбудил дело против молодёжных банд мигрантов в Петербурге
05 октября 2024, 08:15

Фото: сайт Кремля

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело против молодёжных банд, состоящих из мигрантов. Причиной стал настоящий террор, который представители группировок из иностранцев развернули против жителей города.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. Доклад о ходе расследования уголовного дела по данному факту затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщили в Следственном комитете, ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой несколько молодых приезжих толпой избивают петербуржца. Сообщается, что в городе снова появились банды, состоящие из молодых мигрантов, которые терроризируют местное население.

Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ (хулиганство). О ходе расследования будет информирован Центральный аппарат Следственного комитета РФ, подчеркнули в ведомстве.

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#бастрыкин
#санкт-петербург
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Следствие по делу кондитерской фабрики Порошенко в России продлили
05 октября 2024, 05:47

Фото: РИА Новости/Стрингер

Следствие по делу кондитерской фабрики «Рошен» бывшего президента Украины Петра Порошенко в Липецкой области продлено до 13 декабря, следует из судебных документов, опубликованных на сайте московского суда общей юрисдикции.
Утверждается, что цеха фабрики продолжают оставаться под арестом.

Расследование дела о мошенничестве на 180 млн рублей, в рамках которого неустановленные лица подозреваются в хищении средств от незаконного возмещения НДС из бюджета, ведется с 2015 года.

Ранее стало известно, что акции кондитерской фабрики бывшего президента Украины Петра Порошенко были переведены в доход России. Производство на фабрике в Липецкой области было остановлено в 2017 году.

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#липецкая область
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#предприятия
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Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram
Депутат Госдумы Немкин рассказал о схеме мошенников в Telegram с записью к врачу
05 октября 2024, 04:39

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники атакую россиян в Telegram под предлогом записи к врачу с целью получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», предупредил член комитета по информационной политике Государственной Думы, депутат Антон Немкин, передает РИА Новости.
Злоумышленники предлагают жертвам зайти в специальный чат-бот, якобы для записи к врачу. Затем мошенник отправляет пользователю фишинговую ссылку через бота на поддельный портал. Ввод информации на таких сайтах приводит к тому, что она передается аферисту.

«Мошенники часто пытаются завоевать доверие, представляясь официальными представителями компаний, благотворительных организаций или даже знакомыми. Никогда не отправляйте через Telegram свои пароли, банковские данные, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию, особенно если ее требуют под подозрительным предлогом», – заявил депутат.

Парламентарий также посоветовал проверять надежность контактов и каналов. Официальные аккаунты обычно помечены значком аутентификации в виде синей галочки. Депутат Немкин также посоветовал россиянам включить двухфакторную аутентификацию в Telegram для лучшей защиты при входе в свои аккаунты.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Злоумышленники стали использовать фишинговые сайты, представляясь Центральным банком или Министерством внутренних дел.

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#мошенники
#депутат
#госдума
#telegram
#госуслуги
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Суд арестовал восемь автомобилей экс-замминистра обороны Иванова
05 октября 2024, 04:01

Фото: istockphoto/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал восемь автомобилей, принадлежащих бывшему заместителю главы Минобороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взятки. Об этом агентству ТАСС сообщил сотрудник правоохранительных органов.
Также были временно арестованы два дорогостоящих мотоцикла, принадлежащие бывшему высокопоставленному чиновнику. По словам собеседника агентства, эти транспортные средства принадлежат третьему лицу. При этом фактически ими управляет Тимур Иванов.

Ранее было установлено, что Тимур Иванов пытался скрыть свою причастность к преступлениям, например, путем переоформления чужого имущества.

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#тимур иванов
#уголовное дело
#автомобили
#арест
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Экс-замглавы министра обороны Иванов пытался скрыть причастность к преступлениям
05 октября 2024, 03:24

Фото: iStock/Rawf8

Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов пытался скрыть свою причастность к преступлению, переоформляя чужое имущество. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В ходе обыска на рабочем месте и по месту жительства бывшего замминистра обороны Иванова были обнаружены различные суммы денег из его официального дохода.

Ранее в деле Иванова был обнаружен автомобиль Mercedes-Benz G63 с водительским удостоверением, которым он пользовался по собственной инициативе. Стоимость такого подержанного автомобиля варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.

До этого стало известно, что суд продлил следствие по делу Тимура Иванова до конца декабря. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей.

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#уголовное дело
#тимур иванов
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