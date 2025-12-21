Россиян предупредили о новой схеме мошенников с доставкой корпоративных подарков
Мошенники запустили новую схему обмана россиян, прикрываясь доставкой корпоративных подарков к Новому году. Об этом РИА Новости сообщили в компании по кибербезопасности «ЕСА ПРО», входящей в группу «Кросс технолоджис».
Эксперты отмечают, что сотрудники организаций получают SMS-сообщения, якобы от службы доставки, информирующие о том, что клиент отправил подарок, но курьер не смог связаться с адресатом. В нем также предлагается позвонить по указанному номеру, что создаёт видимость делового и доверительного взаимодействия. Злоумышленники, как выяснилось, собирают данные о контрагентах и клиентах из открытых источников, в том числе с сайтов самих компаний.
После установления контакта мошенники, по словам специалистов, стремятся получить персональные и конфиденциальные сведения, а также убеждают своих жертв оплатить несуществующие сборы или перейти по фишинговым ссылкам, имитирующим сайты реальных отправителей.
Представители компании по кибербезопасности подчеркнули, что такие случаи относятся к атакам с подменой бренда, когда аферисты выдают себя за популярные организации. Эксперты добавили, что в преддверии новогодних праздников такие схемы остаются одной из главных угроз, нанося ущерб деловой репутации и подрывая доверие партнёров, что в конечном итоге приводит к финансовым потерям.
