Фитнес-тренер из Рыбинска ударил девушку ногой в живот в магазине
В Ярославской области профессиональный тренер из Рыбинска ударил ногой в живот 20-летнюю девушку в магазине. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Местные жители утверждают, что тренер проявил агрессию из-за того, что пострадавшая преградила путь его спутнице. Очевидцы же заявляют, что физического контакта между девушками не было.
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых можно заметить, как мужчина и женщина выходят из магазина, а следом за ними заходит пострадавшая. Спустя некоторое время тренер побежал за ней. Догнав девушку, он схватил ее за волосы и с силой ударил ногой в живот, после чего она упала на пол. О состоянии жертвы информации пока нет.
