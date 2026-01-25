Мошенники начали обманывать россиян с помощью «ломанного русского»

25 января 2026, 11:25

Телефонные мошенники начали притворяться мигрантами для большей убедительности

Фото: iStock/NanoStockk

В попытке втереться в доверие к своим жертвам телефонные мошенники начали имитировать среднеазиатский акцент и выдавать себя за трудовых мигрантов, работающих в коммунальных службах. Об этом пишет Telegram-канал Baza.