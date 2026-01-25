Мошенники начали обманывать россиян с помощью «ломанного русского»
В попытке втереться в доверие к своим жертвам телефонные мошенники начали имитировать среднеазиатский акцент и выдавать себя за трудовых мигрантов, работающих в коммунальных службах. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В публикации приводится случай, произошедший с жителем Москвы по имени Артем. Однажды ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником управляющей компании. Голос собеседника звучал неуверенно, и он с трудом подбирал слова на русском языке. Мужчина сообщил, что намерен заменить ключ от домофона и обещал оставить новый в почтовом ящике. После этого он попрощался.
Спустя примерно 40 минут Артем получил повторный звонок от того же человека. Незнакомец попросил назвать ему код, который якобы пришел на почту, чтобы «перепрошить» что-то. Россиянин стал называть цифры, но вскоре заметил, что сообщение пришло через мессенджер Telegram. Мужчина попытался убедить Артема, что его компания занимается обслуживанием домофонов, и назвал этот мессенджер «своим офисом». Когда москвич выразил сомнения, неизвестный извинился и заявил, что больше не будет беспокоить его.
