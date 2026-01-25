25 января 2026, 10:47

Mash: американцы в панике опустошают полки магазинов в ожидании «зимнего шторма»

Фото: iStock/WoodysPhotos

В США волна холодов с температурой около минус 17 градусов вызвала настоящую истерию: покупатели в панике опустошают магазины, сметая воду, хлеб и свежие продукты. Социальные сети заполнились кадрами оголённых полок и тревожными комментариями о надвигающемся «зимнем шторме», который уже окрестили катастрофическим. Об этом пишет Telegram-канал Mash.