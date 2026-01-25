Американцы в панике опустошают полки магазинов в ожидании «зимнего шторма»
В США волна холодов с температурой около минус 17 градусов вызвала настоящую истерию: покупатели в панике опустошают магазины, сметая воду, хлеб и свежие продукты. Социальные сети заполнились кадрами оголённых полок и тревожными комментариями о надвигающемся «зимнем шторме», который уже окрестили катастрофическим. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Из магазинов начали пропадать скоропортящиеся товары, включая бананы, так как местные жители сомневаются в скором восстановлении транспортного сообщения. Более 180 миллионов человек живут в регионах, где объявлено штормовое предупреждение.
Чрезвычайное положение введено в двадцати штатах. Прогнозируется, что в воскресенье, 25 января, буря, начавшаяся в пятницу, достигнет своей максимальной силы.
В аэропортах отменено свыше 15 тысяч рейсов. Около 170 тысяч зданий и предприятий, преимущественно на юге страны — в Луизиане и Техасе, остаются без электричества из-за его отключения. Последний раз США видели столь мощный зимний шторм пять лет назад.
