МВД: Мошенники вымогают деньги, угрожая распространением ИИ-порнографии

25 января 2026, 09:59

МВД: аферисты вымогают деньги за нераспространение созданной ИИ порнографии

Фото: iStock/artoleshko

МВД РФ зафиксировало мошенническую схему, при которой аферисты под видом коллекторов вымогают деньги, угрожая распространением созданной нейросетями порнографии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.