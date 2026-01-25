МВД: Мошенники вымогают деньги, угрожая распространением ИИ-порнографии
МВД РФ зафиксировало мошенническую схему, при которой аферисты под видом коллекторов вымогают деньги, угрожая распространением созданной нейросетями порнографии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Злоумышленники, используя угрозы распространения сгенерированных нейросетью компрометирующих данных, под видом коллекторов совершали телефонные звонки и отправляли СМС-сообщения с требованиями имущественного характера, рассказала она.
По словам Волк, неизвестный, действуя от имени коллекторского агентства, неоднократно звонил человеку с целью принудить его к онлайн-переводу денег. «Коллектор» запугивал распространением порнографических изображений, созданных нейросетью, которые могли бы опорочить честь и достоинство жертвы, отметила представитель МВД. Угрозы также могли нанести значительный ущерб законным правам потерпевшей и интересам ее близких.
