Мошенники начали представляться сотрудниками налоговой инспекции
Мошенники начали использовать новую схему обмана жителей России, представляясь сотрудниками налоговой инспекции. Об этом сообщает ТАСС.
Злоумышленник звонит потенциальной жертве и утверждает, что у нее выявлен неучтенный доход за прошлый год, что якобы может повредить налоговой истории. Для урегулирования ситуации жертве предлагают назвать код из SMS для записи на прием в инспекцию.
После этого на связь выходит якобы сотрудник Банка России и сообщает, что код передан мошенникам, которые получили доступ к учетной записи на портале «Госуслуги». Жертве предлагают застраховать сбережения и перевести их на резервный счет.
Далее звонки могут поступать от представителей силовых органов, которые утверждают, что расследуют факт перевода денег террористам, и предлагают оформить кредит для погашения перевода.
В МВД подчеркнули, что требование перевести средства на безопасный или резервный счет является признаком мошенничества.
