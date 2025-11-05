В Ленобласти нашли узел связи для обслуживания украинских мошенников
Житель Ленинградской области организовал в собственной квартире технический узел связи, через который украинские мошенники звонили россиянам и обманывали их.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу регионального ГУМВД. Уточняется, что фигуранта уже задержали. Им оказался 36-летний гражданин из Пикалёво.
Как утверждают в полиции, мужчина не работал и подрабатывал техническим обслуживанием дистанционных аферистов. В июле он, по данным следствия, обустроил стационарный центр связи в квартире, позволяющий организовывать звонки в Россию с зарубежных номеров.
При обыске изъяли два GSM‑шлюза, Wi‑Fi‑роутеры и около 240 SIM‑карт различных операторов. По оперативным данным, по соответствующим номерам зафиксировали множественные факты мошенничеств в отношении десятков жителей нескольких регионов.
Возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала, пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Подозреваемого заключили под стражу.
