В Ленобласти нашли узел связи для обслуживания украинских мошенников

05 ноября 2025, 12:00

В Пикалево нашли узел связи для обслуживания украинских мошенников

Фото: istockphoto/Dzurag

Житель Ленинградской области организовал в собственной квартире технический узел связи, через который украинские мошенники звонили россиянам и обманывали их.