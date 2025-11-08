Во Владимирской области пенсионерка обманула мошенника на 1,7 миллионов рублей
Во Владимирской области 84-летняя женщина передала курьеру пакет с муляжами купюр на сумму 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает vladimir.mk.ru.
Как уточняется, оперативники Александровского района задержали 26-летнего жителя Подмосковья, который являлся пособником телефонных мошенников. Молодой человек должен был забрать деньги, однако поездка к предполагаемой жертве закончилась неудачей.
По версии следствия, пенсионерке поступили звонки от злоумышленников, которые представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они убеждали женщину, что ей необходимо задекларировать наличные, чтобы избежать якобы финансирования террористической деятельности.
Когда пенсионерка отправилась в банк, сотрудник учреждения усомнился в необходимости такой крупной операции и вызвал полицию. Вскоре курьер получил пакет с муляжом денег и вскоре его задержали.
Фигурант признался, что увидел предложение о подобном заработке в мессенджере. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
