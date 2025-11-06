В Кузбассе токарь поджёг подстанцию и полицейскую машину по указке мошенников
В Кузбассе задержали 23-летнего молодого человека по подозрению в серии поджогов. Об этом сообщает СК РФ по Кемеровской области.
В ночь на 5 ноября обвиняемый поджёг служебный УАЗ у здания полиции и скрылся. Позже силовики задержали его, когда он с канистрой бензина выходил из дома для нового поджога. На допросе мужчина пояснил, что действовал по указанию мошенников.
Аферисты, представившись сотрудниками ЦБ и спецслужб, сначала убедили его перевести 400 000 рублей, а затем стали шантажировать, требуя совершить поджоги за возврат денег. Сначала обвиняемый неудачно пытался повредить подстанцию, а после — поджёг полицейский автомобиль и снял это на видео.
Правоохранители задержали мужчину по пути к следующей цели. Следователи изъяли у него технику и решают вопрос о мере пресечения. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.
