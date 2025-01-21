Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о включении в список присяжных

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Новую уловку для получения доступа к личной информации россиян начали использовать мошенники: теперь они рассылают через электронную почту и мессенджеры ложные уведомления о включении в список присяжных, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Чтобы отказаться от участия в коллегии присяжных заседателей, получателю лжеуведомления предлагается перейти по прикреплённой ссылке. Если сделать это, мошенники могут получить доступ к личной информации пользователя, включая пароли и банковские приложения», — говорится в сообщении.В таких уведомлениях адресата также нередко запугивают административной или уголовной ответственность, чтобы человек в стрессе начал действовать необдуманно.
Специалисты предупреждают, что настоящие уведомления о включении в список присяжных, обязательно содержат информацию о времени и месте явки в суд, а также список документов, которые нужно взять с собой. Подтверждать согласие стать присяжным или сообщать суду о причинах совей неявки не нужно, никаких санкций за неявку в России не предусмотрено.
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