Киберэксперт Шутов: новое вредоносное ПО Fire Scam грозит пользователям Android

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В сети активно распространяется новое вредоносное программное обеспечение Fire Scam, которое несет наибольшую угрозу пользователям устройств на базе Anrdoid. Об этом заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов. По его информации, ключевая особенность этого ПО — поддельная страница входа в мессенджере Telegram.
«Когда пользователь вводит свои учетные данные на этой странице, они сразу передаются злоумышленникам. Программа также отслеживает активные приложения и действия пользователя, перехватывая конфиденциальную информацию, такую как данные о транзакциях и паролях. Все украденные данные загружаются в базу данных в режиме реального времени, что позволяет злоумышленникам оперативно получать доступ к финансовой и другой критически важной информации», — пояснил киберэксперт в беседе с «Газетой.Ru».При этом эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн раскрыл еще одну изощренную мошенническую схему, связанную с поддельными оповещениями о задолженности по налогам. Чаще всего, отметил специалист в разговоре с RT, их рассылают в период уплаты налогов, указывая крупные суммы долга и возможные штрафы, чтобы запугать жертву и ввести в стрессовое состояние.
«При этом злоумышленники добавляют ссылки или реквизиты для «срочной оплаты». Именно этот элемент становится ключевым в реализации схемы, поскольку человек, находясь в панике, может выполнить требования, не проверяя достоверность информации», — поделился Келлерман.Читайте также:
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