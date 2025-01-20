Жителям Подмосковья разъяснили вопросы о риске сесть за перевод денег

Перевод денег организации или частному лицу может повлечь за собой уголовную ответственность за финансирование терроризма или участие в незаконной финансовой деятельности. О том, на что обращать внимание при перечислении средств за покупку или на благотворительные цели, чтобы не поставить себя под угрозу, рассказали специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области.