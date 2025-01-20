Жителям Подмосковья разъяснили вопросы о риске сесть за перевод денег

Фото: istockphoto.com/A stockphoto
Перевод денег организации или частному лицу может повлечь за собой уголовную ответственность за финансирование терроризма или участие в незаконной финансовой деятельности. О том, на что обращать внимание при перечислении средств за покупку или на благотворительные цели, чтобы не поставить себя под угрозу, рассказали специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области.
1. Уголовная ответственность за финансирование терроризма наступает только если был прямой умысел, то есть человек знал, на что пойдут деньги, а также если есть доказательства причастности к этой деятельности — переписка и пр.
При этом подозрение может вызвать перевод на счета людей или организаций, находящихся под санкциями или подозревающихся в финансировании экстремизма, а также благотворительные сборы, организаторы которых не предоставляют данные том, куда идут деньги и использование в расчётах криптовалют без чёткого понимания назначения платежа.
Сомнительных переводов следует избегать, даже если сумма небольшая.
2. Что делать, чтобы не попасть в сомнительную финансовую схему?
— проверять информацию о получателе (например, все легальные фонды зарегистрированы в Минюсте РФ);
— использовать официальные платформы (например, платить за товары через кассу или с помощью банковского перевода с назначением платежа);
— не отзываться на просьбы незнакомых людей о финансовой поддержке, поступающие через мессенджеры или соцсети;
— не переводить деньги на счета в подозрительных регионах;
— при переводе всегда прописывать назначение платежа.
3. Что делать, если перевод уже сделан?
— не паниковать: добросовестному гражданину уголовная ответственность не грозит;
— при возникновении подозрений обратиться в банк, чтобы там проверили транзакцию.
Читайте также:
МВД: мошенники начали угонять аккаунты россиян в Telegram с помощью голосований
Мошенники выманили у пенсионера из Подмосковья более 20 млн рублей
Советский разведчик передал миллион рублей мошенникам, притворившимся Собяниным
При этом подозрение может вызвать перевод на счета людей или организаций, находящихся под санкциями или подозревающихся в финансировании экстремизма, а также благотворительные сборы, организаторы которых не предоставляют данные том, куда идут деньги и использование в расчётах криптовалют без чёткого понимания назначения платежа.
Сомнительных переводов следует избегать, даже если сумма небольшая.
2. Что делать, чтобы не попасть в сомнительную финансовую схему?
— проверять информацию о получателе (например, все легальные фонды зарегистрированы в Минюсте РФ);
— использовать официальные платформы (например, платить за товары через кассу или с помощью банковского перевода с назначением платежа);
— не отзываться на просьбы незнакомых людей о финансовой поддержке, поступающие через мессенджеры или соцсети;
— не переводить деньги на счета в подозрительных регионах;
— при переводе всегда прописывать назначение платежа.
3. Что делать, если перевод уже сделан?
— не паниковать: добросовестному гражданину уголовная ответственность не грозит;
— при возникновении подозрений обратиться в банк, чтобы там проверили транзакцию.
Читайте также:
МВД: мошенники начали угонять аккаунты россиян в Telegram с помощью голосований
Мошенники выманили у пенсионера из Подмосковья более 20 млн рублей
Советский разведчик передал миллион рублей мошенникам, притворившимся Собяниным
Лев Каштанов