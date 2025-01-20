Мошенники выманили у пенсионера из Подмосковья более 20 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Свыше 20 миллионов рублей забрали телефонные мошенники у 79-летнего жителя Подольска, полицейским удалось задержать работающего на преступников курьера, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На мобильный пенсионеру поступил звонок от женщины, которая преставилась сотрудницей банка. Женщина сказала, что от имени пенсионера поступила заявка на кредит. Мужчина ответил, что таких заявок не отправлял и попросил аннулировать этот запрос. На следующий день пенсионеру позвонили якобы от службы безопасности банка и ФСБ и убедили его в том, что среди сотрудников банка есть мошенники, которые пытаются его обокрасть. И предложили принять участие в операции по их поимке», — говорится в сообщении.Пенсионер согласился с предложением лжесиловиков. Для этого, согласно их инструкции, он должен был забрать свои сбережения в размере более 20 млн рублей из банковской ячейки, чтобы аферисты не подменили купюры на фальшивые, и передать все эти деньги «доверенному лицу». Так он и сделал: в одном их кафе встретился с курьером мошенников, и когда тот назвал ему кодовое слово, отдал наличный и ключ от банковской ячейки, а взамен подучил ключ от якобы другой банковской ячейки.
Спустя несколько часов пенсионер понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.
Полицейские сумели вычислить курьера и задержать его в аэропорту Шереметьево. Курьером оказался 32-летний житель Перми. Он рассказал, что нашёл эту работу через один из мессенджеров. Он должен был забирать деньги по указанным работодателем адресам, класть их в тайник и отправлять нанимателям его координаты.
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