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Мошенники выманили у пенсионера из Подмосковья более 20 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Свыше 20 миллионов рублей забрали телефонные мошенники у 79-летнего жителя Подольска, полицейским удалось задержать работающего на преступников курьера, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На мобильный пенсионеру поступил звонок от женщины, которая преставилась сотрудницей банка. Женщина сказала, что от имени пенсионера поступила заявка на кредит. Мужчина ответил, что таких заявок не отправлял и попросил аннулировать этот запрос. На следующий день пенсионеру позвонили якобы от службы безопасности банка и ФСБ и убедили его в том, что среди сотрудников банка есть мошенники, которые пытаются его обокрасть. И предложили принять участие в операции по их поимке», — говорится в сообщении.
Пенсионер согласился с предложением лжесиловиков. Для этого, согласно их инструкции, он должен был забрать свои сбережения в размере более 20 млн рублей из банковской ячейки, чтобы аферисты не подменили купюры на фальшивые, и передать все эти деньги «доверенному лицу». Так он и сделал: в одном их кафе встретился с курьером мошенников, и когда тот назвал ему кодовое слово, отдал наличный и ключ от банковской ячейки, а взамен подучил ключ от якобы другой банковской ячейки.



Спустя несколько часов пенсионер понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Полицейские сумели вычислить курьера и задержать его в аэропорту Шереметьево. Курьером оказался 32-летний житель Перми. Он рассказал, что нашёл эту работу через один из мессенджеров. Он должен был забирать деньги по указанным работодателем адресам, класть их в тайник и отправлять нанимателям его координаты.

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#мошенничество
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска введены ограничения полетов из-за атак БПЛА
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
20 января 2025, 08:20

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения в аэропорту в Казани ввели около 05:50 20 января, в 06:45 временно приостановили прием и выпуск самолетов в воздушной гавани Нижнекамска.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево)», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

В 07: 45 ограничения коснулись и аэропорта в Ижевске.

Он отметил, что предпринимаются меры обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территориями РФ сбит 31 украинский беспилотник.

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Mash: в Казани взрывы из-за атаки беспилотников на предприятия
20 января 2025, 05:14

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 20 января в Авиастроительном районе Казани были слышны взрывы из-за атаки беспилотников на предприятия города. Об этом сообщает Mash.
«Беспилотники попытались атаковать казанские предприятия — в Авиастроительном районе города очевидцы слышали взрывы», — пишут в telegram-канале.




Это не первая атака беспилотников на российские регионы этой ночью. Также известно о взрывах в Рязанской области и введении опасности атаки БПЛА в Курской области.

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За смерть бизнесмена армянский производитель минералки может лишиться 1,5 млрд
20 января 2025, 04:43

Фото: iStock/Aneduard

Семья умершего бизнесмена Олега Гусова подала иск на армянского производителя минералки «Джермук» на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
«... к армянскому ЗАО «Джермук Групп», выпускающему популярную в России минеральную воду «Джермук», его представителям и распространителю в РФ подан иск на 1,5 миллиарда руб», — говорится в сообщении издания.

Причиной для иска стало отравление бизнесмена из Владикавказа Олега Гусова. Как оказалось, предприниматель выпил минеральную воду «Джермук», после чего скончался от ожогов. В бутылке из под напитка нашли уксусную кислоту.

Иск был подан со стороны вдовы и дочерей бизнесмена. Виновником трагедии компанию считают не только родные, но и следственные органы. При этом правоохранители столкнулись с трудностями в сотрудничестве с армянской стороной.

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В США задержана учительница, родившая от своего 13-летнего ученика
20 января 2025, 02:24

Фото: iStock/zoka74

В США задержали учительницу, которая родила от своего 13-летнего ученика. Об этом пишет WPVI-TV.
Инцидент произошел в американском штате Нью-Джерси. По информации издания, задержанной оказалась 34-летняя Лора Карон. Как пишет «Лента. Ру», женщина находилась в сексуальных отношениях с учеником в период с 2016-го по 2020 год. Как оказалось, учительница была настолько близка с семьей ребенка, что он, его брат и младшая сестра даже оставались у нее дома на несколько дней.

В этот период мальчик спал в одной кровати с женщиной. Расследование по факту насилия стартовало после поста отца детей, который приложил в нем фотографию ребенка Карон, очень похожего на него и его сына. Как оказалось, мальчик являлся отцом ребенка. Расследование по факту инцидента продолжается. Учительница помещена под стражу.

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Бородин: избитые в Туве солдаты возмутились из-за отправки на фронт с ранениями
20 января 2025, 01:49

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Как рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, солдат в Туве избили после их возмущения из-за отправки на Украину с недолеченными ранениями. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
По информации Бородина, инцидент произошел в городе Кызыл. Избиением солдат занимался сотрудник военной полиции с позывным «Бешенный». Военный бил дубинкой и применял электрошокер к бойцам, которые не полностью выздоровели после ранений. Те возмутились их отправкой на фронт, после чего тот применил насилие к пострадавшим.

Как отметил Бородин, один из избитых получил серьезную травму позвоночника и находится в тяжелом состоянии. По факту инцидента началась проверка и в часть приехали сотрудники ФСБ.

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В Туве проверят факт избиения контрактников перед отправкой на Украину
19 января 2025, 23:55

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В республике Тува правительство организовало проверку из-за жестокого избиения контрактников перед их отправкой в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.
«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — говорится в сообщении.

Поводом для проверки стали видео, на которых избивают военных и применяют против них электрошокеры. По словам спецпредставителя главы Республики Тува по вопросам СВО Тимура Куулара, из-за насилия над контрактниками уже проводится активная работа следственных органов. В частности может быть расформирован целый батальон. Информация об этом уже доведена до высшего командования и военной прокуратуры для обеспечения объективности расследования.

К тому же правительство республики контролирует ситуацию с избиением одного из срочников во Владимирской области. Об этом заявила мать солдата в видеообращении. По факту начала расследования будет направлен запрос в военную прокуратуру Владимирского гарнизона.

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В студии радиостанции «Армия FM» в Киеве раздался взрыв
19 января 2025, 22:39

Фото: istockphoto/Patrick Daxenbichler

В Киеве прямо во время эфира произошёл взрыв в помещении студии радиостанции «Армия FM». В результате ранение получила радиоведущая.
О чрезвычайном происшествии рассказал телеграм-канал «Политика страны». Сначала полицейские предположили, что произошёл террористический акт. Однако позже выяснилось, что в студии сдетонировал армейский взрыватель от боеприпаса, который находился в помещении в качестве экспоната.

Пострадавшая девушка-радиоведущая 1999 года была экстренно госпитализирована. Её состояние оценивается врачами как удовлетворительное. Правоохранители и специалисты-взрывники продолжают расследование с целью установить причину, вызвавшую детонацию боеприпаса. Пока других подробностей ЧП не приводится.

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В Оренбургской области парень загорелся после удара током на крыше вагона
17-летний парень горел заживо на крыше вагона в Медногорске
19 января 2025, 18:56

Фото: iStock/Iulianna Est

В Медногорске Оренбургской области 17-летний парень загорелся после удара током на крыше вагона. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января. Александр залез на крышу вагона, чтобы сделать фото, но зацепился за дугу и загорелся.

Трагедию вовремя заметили очевидцы. Они кричали пострадавшему, чтобы он спрыгнул с крыши в снег, — в результате так и произошло.

Молодого человека госпитализировали, в настоящее время он находится на ИВЛ без сознания. Согласно информации канала, у Александра ожоги 80% тела.

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В результате взрыва бензовоза в Нигерии погибли 86 человек
19 января 2025, 18:26

Фото: istockphoto/grafoto

На западе Нигерии, в штате Нигер, на перекрестке перевернулась автоцистерна. Последовавший затем взрыв унёс жизни 86 человек.
Местные жители прибежали, чтобы зачерпнуть немного бензины, который решено было перелить в другой бензовоз. В этот момент раздался взрыв. Огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили и находящиеся неподалеку магазины.

86 человек погибли в результате взрыва и пожара, заявил генеральный директор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара, сообщает местное издание This Day Live.

Тела 80 погибших уже захоронили в общей могиле, еще пятерых забрали семьи погибших. Один человек умер в больнице после госпитализации. Огонь также уничтожил несколько окрестных домов и магазинов.

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