Мошенники начали убежать детей уходить из дома
Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана: они убеждают детей уходить из дома, а затем требуют выкуп у их родителей, заявляя, что ребенок якобы находится в заложниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи «Спас Град».
Злоумышленники часто находят своих жертв в онлайн-играх и предлагают им что-либо купить. После того как ребенок оплачивает покупку, они начинают его запугивать.
Аферисты утверждают, что деньги якобы ушли запрещенной организации, поэтому теперь родителям грозит уголовная ответственность. Ребенку внушают, что только он может спасти взрослых с помощью «особо секретной миссии», о которой нельзя никому рассказывать.
Потом мошенники под разными предлогами заставляют детей покинуть дом, не отвечать на звонки и не выходить на связь с близкими. Кроме того, они сами или через посредников заказывают для несовершеннолетних такси. Затем они связываются с родителями и заявляют, что ребенок находится у них, требуя выкуп.
Читайте также: