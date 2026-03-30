Мэр Таганрога Камбулова озвучила последствия ночной атаки ВСУ на город
Десятки жилых домов получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на Таганрог. Об этом в соцсетях сообщила мэр города Светлана Камбулова.
По ее словам, в здании на улице Свободы пришлось применить экстренные меры и эвакуировать всех жильцов. Территорию вокруг него перекроют на время проведения саперных работ. В общей сложности специалисты зафиксировали повреждения у 12 многоквартирных и 27 частных домов.
Согласно имеющейся информации, в результате атаки беспилотника ВСУ погиб житель Таганрога. Кроме того, восемь человек получили ранения различной степени тяжести.
Ранее похожая ситуация произошла в Белгородской области. Там украинские БПЛА атаковали автомобили с мирными жителями.
