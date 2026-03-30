Освобождение Ковшаровки, продвижение в Доброполье и активные боестолкновения в Белицком: последние новости СВО на 30 марта
Боевые действия на фронтах СВО сохраняют высокую интенсивность. За минувшие сутки российские войска продолжили планомерное смещение линии боевого соприкосновения, добившись тактических успехов в Сумской и Харьковской областях, расширив зоны контроля на Добропольском и Константиновском направлениях. Активно ведется огневое поражение логистических цепочек и уничтожение живой силы противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении российские силы продолжают планомерное смещение линии боевого соприкосновения. За сутки тактический успех зафиксирован в Сумском и Глуховском районах, где удалось передвинуть передний край обороны ВСУ на 600 метров вглубь области. Наибольшая активность отмечена в Краснопольском районе: здесь подразделения ВС РФ углубились на 800 метров. Целью действий выступает формирование буферной зоны для нивелирования огневого воздействия на приграничные территории. ВСУ применяют средства удаленного минирования, стараясь сдержать натиск. Оперативная инициатива сохраняется за штурмовыми подразделениями российской армии.
Харьковская областьВ Волчанске штурмовые группы ВС РФ расширили контроль над городской застройкой, продвинувшись на 400 метров и ликвидируя узлы обороны противника. На Липцовском участке противник перешел к пассивной обороне, активность его подразделений минимальна, российские силы ведут зачистку лесных массивов, за сутки продвинувшись на трех отрезках более 750 метров. Минобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Ковшаровка.
Кроме того, огневое поражение нанесено по скоплениям живой силы и техники в районах Терновой, Верхней Писаревки, Соснового Бора, а также Избицкого и Покаляного. Расчеты ТОС накрыли опорные пункты 113-й бригады теробороны ВСУ в районе Покаляного и 1-й бригады у Чугуновки. На Великобурлукском направлении пресечена контратака ВСУ у Амбарного: уничтожен американский бронетранспортер М-113 и большая часть личного состава. Эвакуация раненых противником не проводилась. Анализ данных подтверждает переброску на направление подразделений 53-й отдельной мотопехотной бригады из Краматорска.
Добропольское направлениеНа Добропольском направлении ВС РФ расширили подконтрольные территории у Новопавловки и ведут бои на подступах к Павловке, до Дружковки остается 8,5 км. Юго-восточный сектор Белицкого перешел в серую зону: авиация, артиллерия и расчеты БПЛА обрабатывают позиции, готовя условия для продвижения пехоты. Зафиксирован вход российских военных в Новоалександровку с выходом на трассу в сторону Доброполья. Северо-западнее Родинского продолжаются боестолкновения за шахтные выработки и рубеж по реке Гришинка. Зафиксировано продвижение в Васильевке. Российские войска наступают севернее Гришино. Зона контроля расширяется вдоль дороги на Дружковку, идут бои за лесополосы у Кучерова Яра и окраины Павловки.
Купянское направление
На Купянском направлении сохраняется сложная конфигурация линии боевого соприкосновения. В черте города и прилегающих населенных пунктах, включая Петропавловку и Подолы, позиции сторон перемешаны. Противник испытывает трудности с обеспечением подразделений, ротация личного состава затруднена, материально-техническое снабжение осуществляется преимущественно с применением тяжелых грузовых дронов. Российские подразделения ведут системную работу по выявлению и уничтожению данных логистических узлов средствами артиллерийского поражения. Активные боевые действия продолжаются в районе Куриловки, а также на участках развития наступления вблизи Песчаного.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении 30 марта 2026 года зона активных боестолкновений сместилась на территорию национального парка «Святые Горы». Российские военные улучшили тактическую обстановку на отрезке Александровка – Сосновое, оказывая давление на противника с принуждением его к отходу к Северскому Донцу. В Красном Лимане пресечены попытки украинских формирований проводить вылазки. В районе Масляковки оперативно уничтожена штурмовая группа ВСУ, пытавшаяся занять позиции: поражение нанесено с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении российскими военными завершена ликвидация тактического выступа севернее Яблоновки, уничтожены два укрепленных узла противника. Активные штурмовые действия ведутся на юго-западных подступах к Константиновке. ВС РФ осуществляют охват фланга, расширяя зону контроля от Русиного Яра в направлении Ильиновки. Целью данных маневров выступает перерезание логистических цепочек, обеспечивающих снабжение городской агломерации.
ВСУ предпринимают контратакующие действия у Часова Яра, стремясь создать оборонительный выступ, однако эти попытки подавляются массированным применением авиационных средств поражения. На Константиновском участке фиксируется высокая интенсивность боев как в пределах городской застройки, так и в прилегающих районах.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении ВС РФ удерживают занятые рубежи на восточном фланге в районе Гуляйпольского. Огневое поражение наносится по тыловым коммуникациям противника западнее рубежа Риздвянка – Верхняя Терса. На участках Орехова и Степногорска боестолкновения носят позиционный характер.
ВСУ перешли к тактике ударов по энергетическим объектам: в результате обстрелов полностью обесточены Энергодар и окрестные поселки. На западном фланге фиксируются тяжелые встречные бои. Ликвидированы разрозненные группы личного состава украинской армии в районах нескольких населенных пунктов. Систематический огневой контроль за логистическими маршрутами противника западнее линии Риздвянка – Верхняя Терса сохраняется.