Мошенники научились блокировать банковские карты россиян
В России зафиксированы случаи мошенничества, при которых злоумышленники блокируют банковские карты в корыстных целях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Преступники применяют методы, основанные на системе безопасности банков. Сначала они собирают личные данные человека и затем обращаются в банк от его имени, сообщая об утрате карты или подозрительных операциях, что приводит к временной блокировке.
После этого аферисты связываются с владельцем карты и вводят его в заблуждение, говоря, что все счета заблокированы, и применяют психологическое давление. Под предлогом «разблокировки» или «защиты» средств они требуют перевести деньги.
МВД подчеркивает, что суть схемы заключается в том, чтобы создать у жертвы ложное впечатление, будто блокировка инициирована банком, тогда как на деле запрос был сделан самими преступниками, которые действовали от имени клиента.
