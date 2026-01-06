Мошенники научились блокировать банковские карты россиян

06 января 2026, 08:24

МВД: мошенники стали использовать блокировку банковских карт в схемах обмана

Фото: iStock/JuYochi

В России зафиксированы случаи мошенничества, при которых злоумышленники блокируют банковские карты в корыстных целях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.