Россиянам назвали пять шагов для восстановления бюджета после праздников

06 января 2026, 08:03

Финансист Писарев призвал россиян учитывать в личном бюджете реальные траты

Фото: Istock/takasuu

Эксперт по финансовому планированию платёжного сервиса «Апельсин» Александр Писарев назвал пять шагов по восстановлению бюджета после праздников.





В беседе с «Газетой.Ru» Писарев отметил, что декабрьские траты на подарки и мероприятия традиционно осложняют январь. По его словам, первое, что нужно сделать — проанализировать расходы за декабрь и январь, выделив импульсивные покупки.



Второе — составить реалистичный бюджет на 4-6 недель с резервом. Третье — в январе важно отделять реальные потребности от навязанных рекламой. Четвёртое — временно ограничить спонтанные траты на кафе или развлечения. Пятое — начать регулярно откладывать 5-10% дохода.

«Привязка этих целей к накоплениям помогает сохранить финансовую дисциплину в течение года», — подчеркнул эксперт.