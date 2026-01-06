Мужчина упал и проткнул челюсть черенком лопаты во время чистки снега
Мужчина проткнул челюсть черенком лопаты, упав во время чистки снега на крыше здания в Красноярском крае. Об этом сообщил хирург Краевой клинической больницы Сергей Волынкин в разговоре с РЕН ТВ.
Инцидент произошел 29 декабря, но о нем стало известно только сейчас. Пострадавший самостоятельно добрался до медицинского учреждения.
Врачи немедленно начали операцию по удалению постороннего предмета. Хирургическое вмешательство заняло примерно один час.
В настоящее время пациент находится в отделении интенсивной терапии, где за его состоянием следят медицинские специалисты.
