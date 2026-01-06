Мужчина упал и проткнул челюсть черенком лопаты во время чистки снега

06 января 2026, 08:04

Фото: iStock/WDnet

Мужчина проткнул челюсть черенком лопаты, упав во время чистки снега на крыше здания в Красноярском крае. Об этом сообщил хирург Краевой клинической больницы Сергей Волынкин в разговоре с РЕН ТВ.