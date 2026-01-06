Врач рассказал, сколько конфет можно есть детям
Детям можно съедать не более трех конфет в день. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Заур Хатшуков.
Детям в возрасте от трёх до шести лет рекомендуется давать одну конфету или маленькую печеньку в день. Лучше всего предлагать сладости после основного приёма пищи, а не между основными блюдами. После употребления сладкого желательно прополоскать рот водой, пояснил медик.
Детям в возрасте от семи до десяти лет можно давать одну или две небольшие конфеты в день, но важно не превращать это в привычку. Подростки старше десяти лет могут употреблять не более двух-трёх конфет в день. Здесь важнее не столько количество, сколько формирование осознанного выбора и понимания последствий своих действий, как отметил врач.
Важно подчеркнуть, что эти цифры представляют собой максимальный предел для здорового ребёнка, а не ежедневную норму. Идеально давать конфеты не ежедневно, а лишь два-три раза в неделю.
Для детей младше трёх лет промышленные конфеты не рекомендуются вовсе. В качестве источника сладкого вкуса можно использовать фрукты, ягоды, а иногда и домашнее варенье или пастилу в очень небольших количествах, заключил Хатшуков.
