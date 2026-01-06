Врач рассказал, сколько конфет можно есть детям

06 января 2026, 07:41

РИА Новости: детям можно съедать не более трех конфет в день

Фото: iStock/Liuba Bilyk

Детям можно съедать не более трех конфет в день. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Заур Хатшуков.