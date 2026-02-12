Мошенники научились превращать телефоны россиян в банковские карты

12 февраля 2026, 09:27

РИА Новости: мошенники превращают телефоны в банковские карты с помощью NFC

Фото: iStock/fizkes

Мошенники могут использовать функцию бесконтактной оплаты NFC, чтобы превратить телефоны россиян в подобие банковских карт. Об этом рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.