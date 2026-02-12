Мошенники научились превращать телефоны россиян в банковские карты
Мошенники могут использовать функцию бесконтактной оплаты NFC, чтобы превратить телефоны россиян в подобие банковских карт. Об этом рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
Схема обмана включает несколько этапов. Сначала злоумышленники пытаются получить код из СМС для доступа к порталу «Госуслуги». Затем поступает звонок якобы от представителей госструктур, которые сообщают о взломе аккаунта. Жертву убеждают снять все деньги со счетов и удалить мобильное приложение банка, предложив взамен установить «безопасное».
После этого мошенники просят подойти к банкомату и приложить телефон к считывающему устройству. Из-за работы программы аппарат будет воспринимать смартфон как банковскую карту. Так злоумышленникам удается списывать средства.
Читайте также: