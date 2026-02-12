Стало известно, какой чай чаще всего покупают россияне
В январе 2026 года любители чая в России сделали ставку на зеленый сорт. Он стал лидером продаж, составив почти половину всех чеков с чаем — сорок пять процентов. Об этом пишет РИА Новости.
На втором месте оказался черный чай с долей в сорок три процента. Китайские сорта также пользуются спросом. Белый чай занял шесть процентов, пуэр — пять, а желтый чай — один процент.
Аналитики отмечают, что популярность чая в стране продолжает расти. Покупки пуэра увеличились на шесть процентов, зеленого чая — на пять, а черного и желтого — на четыре. Интерес к белому чаю снизился на три процента.
Исследование основывалось на обезличенных данных из четырех с половиной миллионов чеков за январь 2025 и 2026 годов.
Читайте также: