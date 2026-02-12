Стало известно, какой чай чаще всего покупают россияне

12 февраля 2026, 08:30

РИА Новости: в январе россияне чаще всего покупали зеленый чай

Фото: iStock/wirot pathi

В январе 2026 года любители чая в России сделали ставку на зеленый сорт. Он стал лидером продаж, составив почти половину всех чеков с чаем — сорок пять процентов. Об этом пишет РИА Новости.