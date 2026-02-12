12 февраля 2026, 07:49

РИА Новости: мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками

Фото: iStock/welcomia

Мошенники разработали новую схему обмана, связанную с почтовыми отправлениями. Как сообщает РИА Новости, злоумышленники звонят жертвам и сообщают о посылке, оформленной на их имя. Затем приходит смс с паролем.