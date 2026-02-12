Мошенники придумали новую схему обмана
Мошенники разработали новую схему обмана, связанную с почтовыми отправлениями. Как сообщает РИА Новости, злоумышленники звонят жертвам и сообщают о посылке, оформленной на их имя. Затем приходит смс с паролем.
После того как собеседник озвучивает код, аферисты начинают применять психологические приемы, чтобы запугать жертву. Они могут утверждать, что личные данные, такие как номер паспорта, банковские реквизиты или адрес проживания, стали доступными, и теперь существует реальная угроза их использования для совершения мошеннических действий.
Ранее стало известно, что мошенники вновь активно звонят на стационарные телефоны — такие звонки сложнее заблокировать, а определители номера есть далеко не у всех.
До этого появилась информация, что мошенники активизировались и начали рассылать письма от имени «Госуслуг». Они просят пользователей обновить свою электронную почту, добавляя фальшивый номер телефона техподдержки.
