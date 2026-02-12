В АТОР назвали альтернативные варианты для отдыха вместо Кубы
Обстановка на Кубе ухудшается из-за энергетической блокады, введенной властями США. Это привело к дефициту топлива на острове. Об этом пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация критическая. Москва обсуждает с кубинскими партнёрами возможность оказания помощи.
Российские авиакомпании приостановили полеты на Кубу, а Минэкономразвития рекомендует туристам воздержаться от поездок. Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян заявил, что альтернативами отдыху на Кубе станут Египет, ОАЭ, Вьетнам и Хайнань. Эти направления предлагают похожие условия и уровень цен.
Туроператоры, ранее активно продававшие путевки на Кубу, имеют в своем портфеле все перечисленные страны. Это упрощает выбор для туристов, ищущих новые места для отдыха.
