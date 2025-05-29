Мошенники обманывают пенсионеров, прикрываясь программой «Активное долголетие»
Мошенники начали обманывать пенсионеров, используя информацию о государственной программе «Активное долголетие». Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Злоумышленники звонят пожилым людям, предлагая "ускоренное оформление" в программе, дополнительные льготы, доступные якобы для избранных участников. Преступники тщательно готовятся. Они могут назвать полные Ф. И. О. пенсионера, его адрес, упомянуть реальные мероприятия программы. Это помогает мошенникам завоевать доверие», — рассказал Немкин в беседе с RT.
Он уточнил, что мошенники представляются сотрудниками социальных служб, поликлиник и МФЦ. Злоумышленники убеждают жертву, что в рамках «Активного долголетия» человеку должны назначить выплаты и льготы. Для регистрации в программе злоумышленники просят номер банковской карты, паспортные данные или коды из смс. Немкин предупредил, что официальные учреждения никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
Тем временем «Известия» со ссылкой на данные ВТБ сообщают, что с начала 2025 года мошенники в два раза чаще начали обманывать подростков.
«Аферисты предлагают молодым людям легкий заработок в интернете — от платных опросов до участия в маркетинговых экспериментах и сдачи в аренду аккаунтов от мессенджеров. В качестве условия для начала работы часто требуют внести предоплату или предоставить личные данные, что в итоге приводит к потере денег», — говорится в статье.
Также злоумышленники звонят подросткам, представляясь сотрудниками силовых структур, и убеждают их, что родителям грозит опасность, и требуют перевести деньги. Кроме того, для молодежи создаются фейковые выигрыши, а для получения приза просят данные банковской карты.
Отмечается, что подростки являются легкой добычей для мошенников. Детям необходимо объяснять, что требования незнакомцев выполнять нельзя.