В Ивантеевке полицейские не позволили мошенникам обмануть пенсионерку на миллион

28 мая 2025, 14:27

оригинал Фото: iStock / Halfpoint

В Пушкинском городском округе правоохранители задержали пособника телефонных мошенников, пытавшихся обмануть пенсионерку на 1 млн рублей. Об инциденте рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть отдела полиции по городу Ивантеевка поступило заявление о мошенничестве от 71-летней местной жительницы. Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что раскрыта её причастность к финансированию подозреваемых в совершении террористических и экстремистских действий на территории другого государства.

«Злоумышленник убедил жертву снять принадлежащие ей деньги в размере более 1 млн рублей и передать доверенному лицу, чтобы обезопасить себя. Однако звонивший не смог довести преступный умысел до конца, так как потерпевшая обратилась в полицию. Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. В момент передачи муляжа денег сотрудники полиции задержали доверенного», – отметила Петрова.