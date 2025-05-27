Полиция задержала московского тинейджера, ставшего курьером мошенников

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Подмосковные полицейские задержали 18-летнего жителя Москвы, исполнявшего роль курьера в мошеннической схеме. Юноша забрал у обманутой пенсионерки из Павловского Посада 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Сначала 71-летней жительнице Павловского Посада звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками различных ведомств и служб, обманывали и запугивали её. Так что в результате женщина сняла со счёта в банке все свои сбережения и передала их курьеру», — говорится в сообщении.Против задержанного молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и оставили под стражей до суда.
Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать фальшивые ссылки на график отключения горячей воды.
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Лев Каштанов