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Полиция задержала московского тинейджера, ставшего курьером мошенников

Фото: istockphoto.com/AlexRaths

Фото: istockphoto.com/AlexRaths

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Подмосковные полицейские задержали 18-летнего жителя Москвы, исполнявшего роль курьера в мошеннической схеме. Юноша забрал у обманутой пенсионерки из Павловского Посада 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Сначала 71-летней жительнице Павловского Посада звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками различных ведомств и служб, обманывали и запугивали её. Так что в результате женщина сняла со счёта в банке все свои сбережения и передала их курьеру», — говорится в сообщении.
Против задержанного молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и оставили под стражей до суда.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать фальшивые ссылки на график отключения горячей воды.

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В Можайске открыли уникальный Парк выдр
27 мая 2025, 15:04

Фото: пресс-служба администрации Можайского м.о.

Парк выдр заработал в подмосковном Сафари-парке на территории Можайского округа. Теперь посетители могут наблюдать за жизнью четырёх выдр в условиях, максимально приближенный к естественной среде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Обитателями парка стали три самца и одна самка. Пока у животных продолжается период адаптации, поэтому их выпускают гулять по одиночке. Но скоро они смогут находить на территории все вместе», — говорится в сообщении.
В Сафари-парке нет клеток, для всех животных сделаны просторные вольеры с природными ландшафтами.

Фото: пресс-служба администрации Можайского м.о.

«Мы стремимся показывать животных так, как они живут в дикой природе», — подчеркивают сотрудники парка.
Сафари-парк расположен по адресу: Можайский муниципальный округ, деревня Клемятино, 128-й километр Минского шоссе. Время работы: ежедневно с 10 утра до 19:00.

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#природа
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Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с графиком отключения воды
27 мая 2025, 14:46

Фото: istockphoto.com/Mariia Demchenko

Мошенники начали использовать сезонные отключения горячей воды как предлог, чтобы добраться до чужих личных данных. О том, как устроена эта афера, рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мошенники рассылают в мессенджерах и электронных письмах сообщения с текстом «Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу». Информация поступает якобы от управляющей компании, муниципальных слуг или даже от портала «Госуслуги». В сообщении содержится ссылка на поддельный сайт, через который злоумышленники крадут личные данные или заражают гаджет пользователя вредоносной программой», — говорится в сообщении.
Эксперты призывают не переходить по сомнительным ссылкам. А дату отключения горячей воды в Подмосковье можно узнать в приложении «Добродел», с помощью чат-бота «Плановые отключения МО» или по телефону 122 добавочный 4.

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#подмосковье
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Больницам Подмосковья нужны доноры с тремя редкими группами крови
27 мая 2025, 14:33

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Жителей Московской области с первой, второй и третьей отрицательными группами крови призывают сделать донацию для нужд медучреждений региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с I, II и III отрицательными группами крови. IV отрицательная группа также нуждается в пополнении запасов», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Она напомнила, что донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами и травмами, онкопациентам, новорождённым с различными патологиями и людям с заболеваниями крови. Стать донором может любой совершеннолетний гражданин России или иностранец, не менее года проживший в нашей стране на законных основаниях.

Вся информация о сдаче крови размещена на портале «Доноры Подмосковья».

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Китайским предпринимателям рассказали об инвестиционном потенциале Подмосковья
27 мая 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания Chengtong International провела в Международном торговом центре «Гринвуд» в Красногорске презентацию инвестиционного потенциала Московской области для представителей китайского бизнеса. Мероприятие проходило в рамках развития двустороннего сотрудничества между Россией и КНР, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«На презентации обсуждали инвестиционный климат региона, потенциал сотрудничества и меры господдержки. Замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов перечислил главные конкурентные преимущества региона. Будучи крупным экономическим центром России, Подмосковье каждый год привлекает инвестиции в объёме до 22 млрд долларов, располагает передовой индустриальной инфраструктурой и обеспечивает бизнесу, в том числе иностранным инвесторам, комплексные меры поддержки», – отметили в министерстве.
Там отметили, что представители подмосковного правительства подробно рассказали об инвестиционных преференциях для бизнеса. Это налоговые льготы, предоставление земельных участков, субсидий на покупку оборудования, поддержка в развитии экспорта. Помимо этого, речь шла об успешной реализации китайских проектов в регионе.

Представители бизнеса, присутствовавшие на встрече, активно интересовались политикой региона в отношении иностранного бизнеса.

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В Долгопрудном спасли девушку, проглотившую конструкцию для коррекции прикуса
27 мая 2025, 14:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудненской больнице спасли жизнь пациентки, проглотившей зубную конструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В приёмное отделение обратилась 27-летняя жительница муниципалитета с жалобами на боли в груди. Она рассказала, что во время чистки зубов случайно проглотила соскочившее с коронки стоматологическое кольцо. Это металлическая конструкция для коррекции прикуса.

Врач определил на рентгене наличие трёхсантиметрового инородного тела в грудном отделе пищевода пациентки. Предмет представлял большую опасность для неё, так как острыми краями мог повредить внутренние органы.
«Без единого разреза, с помощью полипэктомической петли эндоскописты аккуратно извлекли кольцо за 20 минут. И хотя конструкция успела несколько поцарапать слизистую пищевода, молодая женщина чувствует себя хорошо и в ближайшее время будет выписана», – рассказали в администрации.
Врачи Долгопрудного предупредили, что в случае проглатывания инородного тело нужно сразу же обращаться за медицинской помощью.

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