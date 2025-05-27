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Долголетам Павловского Посада рассказали о распространённых схемах мошенничества

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Профилактическую беседу на тему «Осторожно — мошенники!» провели полицейские для членов клуба «Активное долголетие» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские рассказали пожилым людям об основных приёмах, который используют мошенники, чтобы обмануть жертву, а также напомнили, что ни в коем случае нельзя передавать телефону конфиденциальную информацию: реквизиты банковских карт, личные данные и пр. Кроме того, нельзя совершать никакие финансовые операции по указаниям незнакомых людей, кем бы они ни представлялись», — говорится в сообщении.
Специалисты также рассказали, сколько случаев телефонного мошенничества было зафиксировано на территории округа. После беседы всем участникам мероприятия вручили тематические памятки.

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К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё более 4,2 тыс. камер
27 мая 2025, 10:58

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО (кадр из видео)

Свыше 4,2 тыс. камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области с начала текущего года. Теперь общее число камер превышает 153 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Видеокамеры «Безопасного региона» устанавливают на подъездах многоквартирных домов, в общественном транспорте, в парках, у магазинов, на дорогах и перекрёстках, а также рядом со школами, детскими садами, игровыми площадками и в других общественных местах», — говорится в сообщении.
Система «Безопасный регион» помогает следить за порядком в Подмосковье, выявлять и предупреждать различные правонарушения. В систему интегрирован искусственный интеллект, который позволяет следить за чистотой во дворах, выявляет незаконную торговлю и бездомных животных.

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В одинцовском ЖК «Рублёвский Квартал» ввели в эксплуатацию два дома
27 мая 2025, 10:38

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Две новостройки на 614 квартир в составе жилого комплекса «Рублёвский Квартал» в селе Лайково Одинцовского округа получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В эксплуатацию введены корпуса №58 и №59 второй очереди строительства. Это здания высотой от трёх до восьми этажей, там расположены 614 квартир общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров. Квартиры в разных форматах — от студий до четырёхкомнатных. Все они будут передаваться собственникам с чистовой отделкой», — говорится в сообщении.
Вход в подъезды расположен на уровне земли. В холлах есть помещения для хранения велосипедов и колясок. А на первом этаже домов находятся индивидуальные кладовые.

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Росгвардейцы задержали в Раменском мужчину с мефедроном
27 мая 2025, 10:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Раменском 30-летнего местного жителя со свёртками с наркотиками, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Экипаж Росгвардии проезжал по лице Железнодорожная. Сотрудники обратили внимание на подозрительного мужчину, который, заметив служебную машину, выкинул что-то в кусты. Росгвардейцы остановили мужчину для проверки документов, и в ходе беседы он признался, что попытался избавиться от свёртков с наркотиками, которые распространяются через тайники-«закладки», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что вещество в свёртках является мефедроном. Общая масса наркотика составила 9,9 грамма. Против мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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#криминал
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Загруженность дорог Подмосковья утром 27 мая составила пять баллов
27 мая 2025, 10:01

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 27 мая. Основные заторы отмечаются на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более миллиона машин, что на два с половиной процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Жителя Люберец будут судить за серию краж элитного алкоголя из магазинов
27 мая 2025, 09:51

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Полиция завершила расследование в отношении проживающего в Люберцах 25-летнего уроженца Астраханской области, который крал спиртные напитки из магазинов в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что молодой человек приезжал по вечерам в Лобню на электричке, искал в интернете адреса магазинов с алкогольной продукцией и шёл туда. В магазине он подходил к витрине с элитным алкоголем, прятал под куртку одну или несколько бутылок и скрывался. Похищенное злоумышленник продавал по сниженной цене прохожим и пассажирам электрички по пути домой», — говорится в сообщении.
Всего на счету злоумышленника семь таких ходок. Общая сумма ущерба, причинённого магазинам, составила свыше 125 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Лобненский суд.

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