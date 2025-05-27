Долголетам Павловского Посада рассказали о распространённых схемах мошенничества

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Профилактическую беседу на тему «Осторожно — мошенники!» провели полицейские для членов клуба «Активное долголетие» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские рассказали пожилым людям об основных приёмах, который используют мошенники, чтобы обмануть жертву, а также напомнили, что ни в коем случае нельзя передавать телефону конфиденциальную информацию: реквизиты банковских карт, личные данные и пр. Кроме того, нельзя совершать никакие финансовые операции по указаниям незнакомых людей, кем бы они ни представлялись», — говорится в сообщении.Специалисты также рассказали, сколько случаев телефонного мошенничества было зафиксировано на территории округа. После беседы всем участникам мероприятия вручили тематические памятки.
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Лев Каштанов