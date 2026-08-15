Мошенники обманывают россиян по схеме с фальшивыми предвыборными опросами
В преддверии выборов злоумышленники запустили новую схему обмана: под видом опросов от политических партий они пытаются похитить банковские данные граждан. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Мошенники размещают объявления о проведении якобы официального опроса, обещая за его прохождение денежное вознаграждение. Этот обман — часть многоступенчатой фишинговой атаки. Сначала пользователю предлагают скачать специальное приложение, которое «обязательно» для участия в опросе. На телефон попадает вредоносное ПО, и аферисты начинают собирать конфиденциальную информацию с устройства жертвы.
Следующий этап наступает, когда человек пытается получить обещанные деньги: его перенаправляют на поддельный сайт, где просят ввести реквизиты банковской карты, а также предоставить доступ к СМС-сообщениям и контактам. Получив эти данные, мошенники смогут перехватывать коды подтверждения и несанкционированно заходить в банковские сервисы.
Чтобы не стать жертвой обмана, Немкин рекомендует устанавливать приложения только из официальных магазинов и всегда перепроверять сведения по официальным каналам.
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