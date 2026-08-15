Мошенники обманывают россиян по схеме с фальшивыми предвыборными опросами

15 августа 2026, 04:23

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В преддверии выборов злоумышленники запустили новую схему обмана: под видом опросов от политических партий они пытаются похитить банковские данные граждан. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.