Россиянам объяснили падение цен на бананы

15 августа 2026, 02:16

РИА Новости: Цены на бабаны падают из-за крепкого рубля и смещения пика урожайности

Фото: iStock/paulburns1

Цены на бананы в России опустились до 150 рублей за килограмм – на снижение повлияли укрепление рубля и смещение графика урожайности в Эквадоре. Такое объяснение дала в беседе с РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.