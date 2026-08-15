Россиянам объяснили падение цен на бананы
Цены на бананы в России опустились до 150 рублей за килограмм – на снижение повлияли укрепление рубля и смещение графика урожайности в Эквадоре. Такое объяснение дала в беседе с РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
По ее словам, стоимость этих импортных фруктов на внутреннем рынке страны зависит от двух ключевых факторов: курса национальной валюты, который определяет расходы на закупку за рубежом, и сезонности созревания в основной стране-поставщике. Пик эквадорского урожая традиционно фиксируют с января по май, при этом снижение цен с учетом логистики обычно происходит в июне–июле.
Однако в 2026 году аномальная жара в Эквадоре сместила высокий сезон, и фрукты начали дешеветь раньше обычного – с марта, когда средняя цена составляла 165 рублей за килограмм. К концу июля ценник опустился уже до 150 рублей. Траутман не исключает, что бананы продолжат дешеветь, поскольку скоро им составит конкуренцию урожай отечественных ягод и фруктов.
Читайте также: