Ребёнку, которому сломали кость при массаже в Дагестане, провели операцию

15 августа 2026, 00:15

В Саратове провели операцию ребёнку, которому сломали кость при массаже в Дагестане

Фото: iStock/sudok1

В Саратове успешно прооперировали ребёнка, которому во время массажа в реабилитационном центре Дагестана сломали бедренную кость. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.