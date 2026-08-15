Ребёнку, которому сломали кость при массаже в Дагестане, провели операцию
В Саратове успешно прооперировали ребёнка, которому во время массажа в реабилитационном центре Дагестана сломали бедренную кость. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.
Трагический инцидент произошёл в Кизляре ещё в феврале. Отмечается, что инструктор по лечебной физкультуре, не имевшая лицензии на медицинскую деятельность, во время процедуры сломала маленькому пациенту бедренную кость. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.
Пострадавшего доставили в местную больницу, а затем перевезли в Саратов, где малолетний ребёнок перенес операцию. Сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, он идёт на поправку.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Ставрополье ребёнка унесло течением во время прогулки у реки Егорлык. Рядом с несовершеннолетним находился взрослый, который не сумел его спасти.
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