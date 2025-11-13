Достижения.рф

Мошенники обманывают россиян под видом проверки отопления

Фото: iStock/Axel Bueckert

В России аферисты представляются диспетчерами и предлагают гражданам выбрать дату проверки отопительной системы. Об этом предупредили эксперты компании F6, сообщает РИА Новости.



Как оказалось, злоумышленники присылают ссылку с логотипом «Моих документов» и просят перейти по ней для подтверждения личности. После этого заявляют, что аккаунт взломан, и требуют перевести деньги на «безопасный счёт» или передать их курьеру.

Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и установить блокировку звонков и сообщений от неизвестных номеров.

Иван Мусатов

