Мошенники обманывают россиян под видом проверки отопления
В России аферисты представляются диспетчерами и предлагают гражданам выбрать дату проверки отопительной системы. Об этом предупредили эксперты компании F6, сообщает РИА Новости.
Как оказалось, злоумышленники присылают ссылку с логотипом «Моих документов» и просят перейти по ней для подтверждения личности. После этого заявляют, что аккаунт взломан, и требуют перевести деньги на «безопасный счёт» или передать их курьеру.
Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и установить блокировку звонков и сообщений от неизвестных номеров.
