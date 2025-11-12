На Урале школьница отдала мошенникам почти 500 тыс. рублей
15‑летняя жительница Первоуральска (Свердловская область) перевела мошенникам более 488 тысяч рублей после телефонного звонка от подставной медсестры. Информацию приводит URA.RU.
Вечером 3 ноября на телефон жертвы через мессенджер позвонила неизвестная, представившаяся медицинской сестрой колледжа, где та учится. Под предлогом «актуализации персональных данных» собеседница попросила назвать последние четыре цифры номера входящего звонка, что девушка и сделала.
После этого ей позвонила другая женщина, назвавшаяся сотрудницей портала «Госуслуги», и заявила, что в личный кабинет студентки получили доступ злоумышленники. По указаниям мошенников девочка внесла наличные на банковскую карту и перевела средства по присланным QR‑кодам, чтобы «не стать соучастницей преступления».
Когда о случившемся школьница рассказала матери, та обратилась в полицию. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершённое в крупном размере».
