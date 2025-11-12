На Урале школьница отдала мошенникам почти 500 тыс. рублей

12 ноября 2025, 22:12

15-летняя школьница из Первоуральска отдала мошенникам почти 500 тыс. рублей

Фото: istockphoto/JuYochi

15‑летняя жительница Первоуральска (Свердловская область) перевела мошенникам более 488 тысяч рублей после телефонного звонка от подставной медсестры. Информацию приводит URA.RU.