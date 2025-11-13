Подмосковная студентка отдала мошенникам за доставку цветов более 3 млн рублей
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мошенники выманили у 20-летней студентки из Королёва ценности на общую сумму более трёх миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала девушке позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником службы доставки цветов. Он сказал, что для получения букета нужно продиктовать код из смс-сообщения. После того, как девушка сделала этого, ей начали звонить якобы из Росфинмониторинга и Роскомнадзора и убеждать в том, что злоумышленники пытались перевести деньги с её счёта запрещённой организации, и что из-за этого против неё завели уголовное дело.
«Вскоре со студенткой связался ещё один участник аферы. Он представился сотрудником ФСБ и сказал, что в её квартире проведут обыск. Чтобы избежать уголовной ответственности и спасти семейные сбережения, девушка достала из сейфа отца более 8 тысяч долларов США, 505 дирхам, ювелирные украшения и золотые слитки весом 225 граммов, сложила всё это в пакет и отдала курьеру, с которым встретилась в сквере», — говорится в сообщении.После этого мошенники продолжили звонить своей жертве и под разными предлогами заставили перевести 50 тысяч рублей на указанный ей телефонный номер, а также снять со своего счёта 120 тысяч рублей и отдать другому курьеру.
Полицейским удалось задержать в Москве молодого человека, забравшего 120 тысяч рублей. Его посадили до суда под домашний арест. Сейчас ведётся поиск остальных участников преступления.