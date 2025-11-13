Россиянка купила квартиру у пенсионерки и осталась без жилья и денег
Пенсионерка из Санкт-Петербурга отказалась съезжать из квартиры после ее продажи, заявив, что якобы стала жертвой мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Покупательница квартиры утверждает, что пенсионерка порекомендовала ей даже не пытаться заехать в жилье. Теперь оставшаяся с ипотекой женщина собирается «отвоевать» приобретенные «квадраты».
Покупательница решилась на сделку, когда пожилая петербурженка ее заверила, что продает жилье, чтобы окончательно перебраться к сыну в Австралию. По ее словам, последние два года она проживала вместе с ним.
Через два дня после сделки пенсионерка заявила, что останется в квартире, так как отдала 8,5 миллионов с ее продажи мошенникам.
