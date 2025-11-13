Россиянка купила квартиру у пенсионерки и осталась без жилья и денег

13 ноября 2025, 11:25

В Петербурге пенсионерка продала квартиру и отказалась съезжать

Фото: iStock/Evkaz

Пенсионерка из Санкт-Петербурга отказалась съезжать из квартиры после ее продажи, заявив, что якобы стала жертвой мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.