Мошенник обманули россиянку на 10 млн под видом трейдера с Кипра

Мошенник обманул 36-летнюю россиянку на 10 миллионов рублей, представившись успешным трейдером с Кипра. Как сообщает полиция Кузбасса, аферист убедил женщину сыграть на бирже, чтобы заработать больше денег, а после свел с некими «консультантами».