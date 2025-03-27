Мошенник обманули россиянку на 10 млн под видом трейдера с Кипра

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Мошенник обманул 36-летнюю россиянку на 10 миллионов рублей, представившись успешным трейдером с Кипра. Как сообщает полиция Кузбасса, аферист убедил женщину сыграть на бирже, чтобы заработать больше денег, а после свел с некими «консультантами».
«Под их диктовку установила на смартфон приложение и программу удаленного доступа. Потерпевшая включала менеджеру демонстрацию экрана телефона и под диктовку «заключала сделки» на биржевой площадке. По крайней мере так она думала. На самом деле жительница пгт. Крапивинский пополняла чужие счета на крупные суммы», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.Тем временем в Москве полицейские поймали 19-летнего курьера мошенников. Парень собирался забрать деньги у 85-летней жительницы Зеленограда, которая к тому момента отдала другим курьерам уже более 2 млн 700 тысяч рублей. Как сообщает АГН «Москва», пенсионерка заподозрила неладное во время очередного разговора со злоумышленниками, когда ее начали расспрашивать про квартиру.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали на Пресненской набережной подозреваемого — 19-летнего жителя Тюмени, который забирал посылки у курьеров различных служб доставок, заведомо зная, что там находятся деньги», — передает агентство слова полковника внутренней службы Владимира Васенина.Читайте также:
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