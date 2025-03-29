Бывшую невестку экс-президента Украины Виктора Ющенко развели мошенники в Москве

Лиза Ющенко (фото: Instagram* @liza_u)
В Москве мошенники развели на 10 миллионов рублей бывшую невестку экс-президента Украина Виктора Ющенко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 38-летняя Лиза Ющенко случайно узнала, что на неё оформлен кредит, где она выступает поручателем. При этом заём появился ещё в 2023 году, когда девушка проходила лечение на Мальдивах.
Ющенко подозревает в махинациях своего бывшего партнёра по бизнесу – автора женских инфокурсов Надежду Амрани, которая могла подделать документа. Недавно в суд поступил иск с требованием взыскать с неё порядка 20 миллионов рублей.
Лиза является бывшей женой сына Виктора Ющенко. В браке родилась дочь. После развода девушка вышла замуж за российского бизнесмена, за что на неё ополчились на Украине. После этого с Ющенко прервала общение её родная сестра – украинская блогер Маша Ефросинина.
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*запрещён в РФ
Ющенко подозревает в махинациях своего бывшего партнёра по бизнесу – автора женских инфокурсов Надежду Амрани, которая могла подделать документа. Недавно в суд поступил иск с требованием взыскать с неё порядка 20 миллионов рублей.
Лиза является бывшей женой сына Виктора Ющенко. В браке родилась дочь. После развода девушка вышла замуж за российского бизнесмена, за что на неё ополчились на Украине. После этого с Ющенко прервала общение её родная сестра – украинская блогер Маша Ефросинина.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова