Мошенники обманывают в Telegram через рекламу «камчатских морепродуктов»

01 ноября 2025, 14:00

Фото: iStock/JuYochi

Подписчики крупных каналов в Telegram стали жертвами мошенников, использующих таргетированную рекламу для обмана. Фигуранты предлагали морепродукты через магазин «Камчатка», набравший более 20 тысяч подписчиков, а также создали канал с поддельными отзывами.





Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», Женщина, заказавшая в сентябре рыбу и икру на 23 тысячи рублей, не получила товар. Мошенники потребовали доплату за термобоксы ещё на 20 тысяч рублей, обещая вернуть деньги после курьерской доставки. После отказа жертвы они перестали выходить на связь и удалили переписку.



В сети десятки подобных жалоб: некоторые потеряли почти 40 тысяч рублей. Пользователи отмечают, что доверяли рекламе из-за размещения под постами крупных каналов. Telegram Ads продолжает показывать объявления мошенников даже для пользователей без премиум-подписки, что делает платформу уязвимой к подобным схемам.





«Потерял бдительность, поверил красивым картинкам этого "магазина". Как только перевёл деньги, сразу была попытка меня "доразвести" ещё на 10 тысяч за аренду термобокса, в котором мой товар поедет, но… что-то знакомое я уже осознал. Присылают кучу левой документации (не своей, естественно) о продукции и качестве», — рассказал один из пострадавших.